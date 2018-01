16 Jahre lang ist Stefan Bockelmann (41) fester Bestandteil bei Unter uns. Im Sommer 2017 dann der Schock: Seine Rolle Malte Winter packt die Koffer und steigt aus! In der Zeit hat der Schauspieler viel erlebt und ein Buch über die Soap-Geheimnisse geschrieben. Besonders pikant: Liebesgeschichten. Auf Tuchfühlung ging er unter anderem mit Claudelle Deckert (43) und die Szene hatte es ganz schön in sich: "Die Klappe wurde geschlagen und Claudelle riss die Zunge raus und war an Stellen in meinem Mund, wo ich selber noch nicht war", verriet Stefan im Interview mit Promiflash. Hinterher konnten aber beide über die feuchte Szene lachen!