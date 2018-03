Unter uns ohne Stefan Bockelmann (41)? Für die eingefleischten Soap-Fans unvorstellbar! Ganze 16 Jahre mischte er als Malte Winter die Schillerallee auf, bis er im Juni seinen Ausstieg bekannt gab. In seinem Buch "Alles bleibt unter uns: Mein Leben mit der Daily Soap" sprach der Schauspieler jetzt darüber, dass er fast keine TV-Karriere gestartet hätte – er liebte seinen damaligen Job zu sehr und hatte keine Lust auf den "Unter uns"-Kiez. "Ich lehnte ab und arbeitete stattdessen auf dem Bau. Sie erinnern sich: mein Brotberuf. Ich hatte eine komplette Ausbildung zum Bauzeichner abgeschlossen", schreibt er in seinem Werk. Erst bei der zweiten Anfrage der Soap-Schöpfer nahm Stefan schließlich an.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de