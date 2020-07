Justin Bieber (26) kam in seiner Verleumdungsklage gegen zwei bisher unbekannte Frauen einen großen Schritt weiter! Vor rund einem Monat erhoben zwei Twitter-Userinnen schwere Vorwürfe gegen den Popstar: Er soll sie 2014 in einem Hotel missbraucht haben. Justin dementierte das bereits, geht nun auch juristisch gegen die zwei Frauen vor – und kann bereits einen ersten Erfolg verbuchen: Twitter soll in dem Verfahren als Zeuge dienen.

"Wir wollen nur herausfinden, wer hinter diesen beiden Konten steckt, und es kann sich um dieselbe Person handeln", argumentierte Justins Anwalt Evan Spiegel laut Deadline am Donnerstag vor dem Obersten Gerichtshof von Los Angeles. Schließlich könnten sie erst zur Rechenschaft gezogen werden, wenn ihre Identität offen gelegt wird. Es könnte jedoch Monate dauern, bis Twitter dieser Aufforderung nachkommt. Das schien der verantwortliche Richter ähnlich zu sehen: Die Plattform darf jetzt offiziell vorgeladen werden.

Justins Rechtsberater betonte immer wieder, dass die Anschuldigungen haltlos seien und das auch durch Augenzeugenberichten und Fotos zu beweisen sei. Sollte der Sänger mit seiner Klage Erfolg haben, sollen ihm bis zu 20 Millionen Dollar – das entspricht 17,5 Millionen Euro – Schadenersatz zustehen.

MEGA Justin Bieber im Februar 2020

Getty Images Justin Bieber, Sänger

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger



