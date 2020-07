Gerda Lewis (27) hat ein neues Zuhause! Kürzlich schockte die Influencerin ihre Community mit der Nachricht gegenüber Promiflash, dass zwischen ihr und Melvin Pelzer (25) alles aus ist. Dabei hatte alles am Anfang nach einem Happy End für die Blondine ausgesehen: Nachdem sie ihren Fans Silvester mitgeteilt hatte, dass sie nun vergeben ist, ging alles ganz schnell. Die beiden zogen in ein gemeinsames Haus und wirkten auf Social Media unzertrennlich. Doch nun ist alles aus. Jetzt beendete Gerda das Kapitel mit Melvin auch räumlich und packte ihre Koffer.

In ihrer Instagram-Story berichtete die Reality-TV-Darstellerin ihren Followern von dem neuen Schritt in ihrem Leben: Sie postete ein Bild von ihrem neuen Mietvertrag und versah den Schnappschuss kurzerhand mit dem Hashtag #neueskapitel. Anscheinend möchte die 27-Jährige nun einen kompletten Schlussstrich unter ihre Vergangenheit mit Ex Melvin ziehen. Eigentlich kündigte die Kölnerin vor wenigen Tagen an, dass sie eine Netzpause einlegen möchte. Offenbar war dieser Beitrag wichtig genug für die Kölnerin, um mal eine kleine Ausnahme zu machen.

Das war nicht die erste Botschaft von Gerda nach der Ankündigung ihrer Social-Media-Auszeit. Vor wenigen Tagen veröffentlichte sie ein neues Selfie inklusive langem Statement: "Einige Reisen in deinem Leben kannst du nur alleine erleben. Ein kleines Lebenszeichen von mir, da sich einige von euch schon Sorgen um mich gemacht haben. Ich nutze momentan die Offline-Zeit mit meiner Mama, um viel zu reden, zu überdenken und zu reflektieren!"

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer, Influencer

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de