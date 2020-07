Cameron Diaz (47) geht unter die Winzer! Im Januar teilte die Schauspielerin mit, dass sie und Ehemann Benji Madden (41) Eltern geworden sind. Seitdem drehte sich ihr Leben ausschließlich um Töchterchen Raddix und die Fortsetzung ihrer Karriere spielte aktuell anscheinend keine große Rolle. Nun überraschte die Hollywood-Schönheit ihre Fans dafür aber mit einem ganz neuen beruflichen Projekt: Sie verkauft ihren eigenen Wein – und der ist auch noch vegan.

Auf ihrem Instagram-Kanal verkündete die Blondine die freudige Botschaft zusammen mit ein paar Schnappschüssen von sich und Freundin Katherine Power. Beide genießen hier den neuen, deliziösen Tropfen namens "Avaline". Zwei Kreationen preisen die Damen auf den Bildern an, darunter einen Roséwein und einen Weißwein. In einem der Posts enthüllte Cameron: "Alles begann an einem wunderschönen Nachmittag in Los Angeles im Garten mit Katherine." Besonders auf die Inhaltsstoffe habe die Darstellerin bei der Herstellung großen Wert gelegt. "Es ist Wein in seiner reinsten Form", betonte die 47-Jährige. Auch Veganer könnten hier bedenkenlos zugreifen.

Einige Promi-Ladys freuten sich besonders über Camerons Post. Ihre Schauspielkollegin Gwyneth Paltrow (47) jubelte in der Kommentarspalte: "Yeah! Der Tag ist gekommen!" Das klingt fast so, als habe sie von dem Projekt des ehemaligen Models gewusst. Auch Nicole Richie (38) meldete sich zu Wort: "Ich wollte immer schon einen Grund haben, um mich wohlzufühlen mit meinem Trinkverhalten", scherzte sie.

