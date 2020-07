Ruft Britney Spears (38) wirklich nach Hilfe? Seit ein paar Tagen laufen die Spekulationen im Netz auf Hochtouren, dass die Posts der Popdiva eine tiefere Bedeutung haben. Die Fans der "Toxic"-Interpretin sind sich sicher, dass sie gegen ihren Willen festgehalten werde und dass die Sängerin in ihren Beiträgen in den sozialen Netzwerken verschlüsselte Botschaften versteckt. Die Web-Gemeinde ist überzeugt: Auch in ihrem aktuellen Post verbirgt sich ein Hinweis!

Die Theorie, dass Britney nach Hilfe schreit, hat an Fahrt aufgenommen, als sie ein Bild von sich in einem gelben Oberteil gepostet hatte. Denn um festzustellen, ob die "Piece Of Me"-Hitmacherin wirklich festgehalten wird, hatten ihre Follower sie vorher gebeten, etwas Gelbes zu tragen – was sie auch getan hat. In den Kommentaren zu diesem Foto forderte die Instagram-Community der Chartstürmerin sie auf, das nächste Mal ein blaues Kleidungsstück anzuziehen, wenn sie wirklich Unterstützung brauche. Auf dem neuen Schnappschuss ist sie nun tatsächlich in einem hellblauen T-Shirt zu sehen. Die große Frage ist jetzt – ist das nur ein Zufall oder Absicht?

Die Kommentatoren unter dem Bild sind sich jedenfalls einig: Es muss Absicht sein! "Es ist so beunruhigend. Sie braucht Hilfe, das Bild sagt alles! Bitte melde dich live, wir machen uns Sorgen. Das ist langsam nicht mehr witzig", schreibt nur ein Plattform-User.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2020

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de