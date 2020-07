Georgina Fleur (30) sorgt erneut für negative Schlagzeilen! Die TV-Bekanntheit wird in diesem Jahr zusammen mit ihrem Verlobten Kubilay Özdemir bei Das Sommerhaus der Stars zu sehen sein – allerdings soll es während der inzwischen abgeschlossenen Dreharbeiten zwischen ihnen und einem anderen Paar zu einem so heftigen Streit gekommen sein, sodass sogar von einer Prügelei die Rede ist. Doch nicht nur in der RTL-Show soll es bei der 30-Jährigen drunter und drüber gegangen sein – Anfang des Jahres habe sie auch in einem Hotel für Aufruhr gesorgt!

Die ehemalige Der Bachelor-Teilnehmerin hatte neben dem Sommerhaus in diesem Jahr auch für die neue Show Kampf der Realitystars in Phuket vor der Kamera gestanden. Laut Bild-Informationen sollen sie und ihr Partner sich dort in ihrem Hotel vor Drehbeginn im Februar so extrem gezofft haben, dass Polizisten alarmiert worden seien! "Wir haben die Polizei gerufen, aber von einer Anzeige abgesehen, weil sich beide Gäste dann schnell wieder beruhigten", erklärt ein Angestellter der Unterkunft nun.

Ein RTL2-Sprecher bezieht ebenfalls Stellung zu dem Vorfall. Der Sender habe erst im Nachgang von der Situation im Hotel erfahren. "Da sich das aber alles abseits der Dreharbeiten abgespielt hat, können wir entsprechend wenig dazu sagen", heißt es in dem Statement. Georgina und Kubilay hätten sich auf Anfrage des Blattes nicht zu der Sache äußern wollen.

Instagram / georginafleur.tv TV-Bekanntheit Georgina Fleur im Juni 2020

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, 2018

Getty Images Ex-Bachelor-Kandidatin Georgina Fleur



