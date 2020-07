Ghislaine Maxwell (58) fürchtet um ihr Leben. Anfang Juli wurde die frühere Assistentin und Lebenspartnerin des Unternehmers Jeffrey Epstein (✝66) vom FBI festgenommen und befindet sich seither in Haft. Ihr wird vorgeworfen, in den Sex-Skandal des Investmentbankers verwickelt zu sein, der aufgrund seiner Anklage ebenfalls im Gefängnis gesessen hatte und im August 2019 dort tot aufgefunden worden war. Die 58-Jährige hat nun große Angst, dass auch sie hinter Gittern sterben wird.

Insider erklärten gegenüber The Sun, Ghislaine gehe davon aus, dass ihr ehemaliger Partner während seiner Haft nicht wie angenommen Suizid begangen habe, sondern ihm Gewalt angetan worden sei – nun fürchte sie, dass ihr dasselbe passieren könne: "Jeder glaubt – und so auch Ghislaine – dass Epstein ermordet worden ist. Auch sie hat Morddrohungen bekommen, bevor sie inhaftiert wurde", berichtete ein Vertrauter der Brünetten. Ghislaine habe sich deshalb vor ihrer Festnahme in ihrem Haus in New Hampshire versteckt, wo sie im Auftrag ihres Bruders von ehemaligen britischen Soldaten bewacht worden sei.

Nun kann die gebürtige Französin jedoch nicht weiter auf diesen Schutz hoffen: Sie bleibt nämlich vorerst hinter Gittern, bis ihr Prozess im Sommer 2021 startet. Ein Antrag, gegen eine Kaution von umgerechnet 4,4 Millionen Euro aus ihrer Haft entlassen zu werden, war vor wenigen Tagen vor Gericht abgelehnt worden. Wie die New York Times berichtet, habe der Richter das Fluchtrisiko als zu hoch eingeschätzt.

