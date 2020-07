Was für eine heftige Summe! Johnny Depp (57) steht seit Anfang Juli vor Gericht, da er die britische Boulevardzeitung The Sun verklagt, nachdem diese ihn bezugnehmend auf Aussagen seiner Ex als "Frauenschläger" bezeichnet hatte. Im Prozess liefern sich er und seine Verflossene Amber Heard (34) eine regelrechte Schlammschlacht und es kommen immer mehr Details über das skandalöse Zusammenleben der beiden heraus. Nun wurde bekannt, wie viel Geld Amber nach der Scheidung von Johnny kassierte.

Laut The Sun wurde nun in der Anhörung erneut die finanzielle Situation des Schauspielers thematisiert. Sein Anwalt habe dem Gericht mitgeteilt, dass Johnny seiner Ex sieben Millionen Dollar als Scheidungssumme gezahlt habe. Und das sei längst noch nicht alles gewesen: Der Fluch der Karibik-Star soll zusätzlich noch ihre Gerichtskosten in Höhe von rund 525.000 Dollar übernommen haben. Diesen Verpflichtungen ist er angeblich nachgekommen, obwohl er zum damaligen Zeitpunkt pleite gewesen sein soll.

Vor wenigen Tagen kam im Prozess ans Licht, dass der Hollywoodstar mit dem zweiten und dritten Teil von "Fluch der Karibik" 650 Millionen Dollar verdient hat. Dieses Geld hätten allerdings seine Ex-Manager einkassiert. "Als ich [mein Management] aus den richtigen Gründen entlassen habe, verlor ich nicht nur 650 Millionen Dollar, sondern ich war auch mit 100 Millionen Dollar in den Miesen", sagte Johnny aus. Der Grund dafür: Seine ehemaligen Geschäftspartner hätten 17 Jahre lang seine Steuern nicht bezahlt.

Getty Images Johnny Depp im Juli 2020

Getty Images Amber Heard im Juli 2020

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler



