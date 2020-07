Diese Frau half Sylvie Meis (42) durch eine schwere Zeit in ihrem Leben! Aktuell befindet sich die TV-Moderatorin nicht nur beruflich auf Erfolgskurs, auch privat läuft es bei ihr richtig rund: Sylvie schwebt im absoluten Liebesglück, im August wird sie ihren Partner Niclas Castello heiraten. Dabei sah es bei ihr nicht immer so rosig aus: 2009 ging die Niederländerin mit einer Schockdiagonse an die Öffentlichkeit – und gab ihre Brustkrebs-Erkrankung bekannt. Jetzt verriet Sylvie, wer ihr in dieser Zeit ganz besonders zur Seite stand!

"Sarina Bruens war für mich in der letzten Phase meiner Chemotherapie da", erzählte die 42-Jährige nun auf dem YouTube-Channel "Lasst uns reden, Mädels!" im Gespräch mit Marlene Lufen (49), Motsi Mabuse (39), Saskia Valencia (55) und Marijke Amado (66). Ihr bisheriger Lebensweg sei von Höhen und Tiefen geprägt gewesen, dabei habe ihr ihre Freundin stets zur Seite gestanden. Während der Krebserkrankung habe Sarina ihr geholfen, zurück ins Leben zu finden und wieder Vertrauen in ihren Körper zu haben, gab die ehemalige Let's Dance-Moderatorin weiter preis.

Dabei sind die beiden Frauen nicht nur privat, sondern auch beruflich miteinander verbunden: Sarina gehört seit Jahren zu den engsten Beraterinnen des TV-Stars. Dank ihr habe Sylvie die Kraft, ihre Arbeit zu meistern und würde an ihrer Energie festhalten. "Es ist schön, Leute im Leben zu haben, bei denen man weiß, mit denen kann ich alles besprechen", schwärmte die 42-Jährige.

