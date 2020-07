Dieser Geburtstagsgruß lässt sicher nicht nur das Herz der Adressatin schmelzen! Seit über zwei Jahren sind Priyanka Chopra (38) und Nick Jonas (27) bereits verheiratet – die Schmetterlinge in den Bäuchen der Schauspielerin und des Musikers flattern aber scheinbar immer noch wie eh und je. Das lässt sich nicht nur an den vielen verturtelten Red-Carpet-Auftritten, sondern auch an den regelmäßigen Paar-Pics auf Social-Media erkennen. An Pris 38. Ehrentag fand ihr Gatte nun besonders liebevolle Worte für seine Angebetete!

Auf seinem Instagram-Account postete der 27-Jährige einen süßen Schnappschuss von sich und seiner Frau – darauf sitzt die Brünette auf Nicks Schoß, während sich die Eheleute verliebt anstrahlen. Rührender als dieser Anblick ist höchstens die dazugehörige Bildunterschrift: "Ich könnte für immer in deine Augen schauen. Ich liebe dich, Baby. Du bist die aufmerksamste, fürsorglichste und wunderbarste Person, die ich je getroffen habe", lauten die ersten Zeilen des Beitrags.

"Ich bin so dankbar, dass wir einander gefunden haben", schließt das Mitglied der Jonas Brothers seine Glückwünsche ab. Ob Priyanka und Nick noch mehr Einblicke in den Ehrentag der Film-Beauty gewähren? Immerhin sind die zwei dafür bekannt, ihre Community auch mit Bildern von ihren abwechslungsreichen Dates zu versorgen!

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei den Golden Globes 2020

Getty Images Priyanka Chopra und Nick Jonas bei den Grammys 2020

