Sie wissen, wie man ein Date unvergesslich macht! Seit Dezember 2018 gehen Nick Jonas (27) und Priyanka Chopra (37) als Ehepaar durchs Leben. Ihre Liebe halten die beiden regelmäßig mit romantischen Trips oder entspannter Zweisamkeit frisch. Vor wenigen Tagen gönnte sich das Paar mal wieder Zeit zu zweit – und das auf eine ziemlich coole Art und Weise: Nick und Priyanka genossen eine kleine Auszeit bei einem Ausritt am Strand!

Via Instagram ließ das Paar seine Fans an diesem Beach-Trip teilhaben. Die Schauspielerin und der Sänger teilten einige Schnappschüsse von ihrem Ausflug auf Pferden am Strand von Kalifornien entlang. Dabei machte das verliebte Duo eine außerordentlich gute Figur: Sowohl Nick als auch Pri setzten auf einen stylishen Cowboy-Hut. Mit dem Wort "magisch" machte die 37-Jährige deutlich, wie toll sie diesen Ausritt fand.

Erst vor wenigen Monaten feierte das Paar seinen allerersten Hochzeitstag. Dass dieser Tag für die beiden ziemlich besonders ist, machte Nick in einem Liebesposting an seine Frau deutlich. "Heute vor einem Jahr haben wir 'für immer' gesagt. Nun ja, für immer ist noch lange nicht genug. Ich liebe dich von ganzem Herzen, Priyanka", schrieb er im Netz zu Aufnahmen ihrer Hochzeit.

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra und Nick Jonas

Instagram / nickjonas Priyanka Chopra und Nick Jonas im März 2020

Splash News Nick Jonas und Priyanka Chopra bei ihrer Hochzeit



