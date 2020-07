Diese Auszeichnung dürfte nicht in die Throphäensammlung wandern! Hinter Mario Götze (28) liegt bereits eine beachtliche Karriere. Mit 22 Jahren hatte der Fußballer die deutsche Nationalmannschaft zum Weltmeistertitel in Brasilien geführt. Und vor genau sechs Jahren schoss er den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg gegen Argentinien, der Millionen Fans zum Jubeln brachte. Mittlerweile sieht es für seine sportliche Zukunft aber alles andere als rosig aus: Marios Vertrag bei Borussia Dortmund wurde nicht verlängert. Zudem trägt er jetzt noch einen ziemlich unrühmlichen Titel.

In einer aktuellen Umfrage des Sportmagazins Kicker wählten ihn die Bundesliga-Profis mit großem Abstand zum "Absteiger der Saison". Grund dafür dürfte nicht nur sein, dass BVB-Trainer Lucien Favre in der abgelaufenen Saison nicht mehr auf den 28-Jährigen setze, sondern auch, dass sein weiterer Verbleib in der Liga in den Sternen steht. Bisher ist noch unklar, wo Mario zukünftig kicken wird. In die Rangliste der größten Enttäuschungen des Fußballjahres reiht sich außerdem FC Bayern München-Neuling Alexander Nübel ein.

Auch wenn es in beruflicher Hinsicht für Mario gerade nicht besonders rund läuft – privat hat er zumindest allen Grund zur Freude. Der Mittelfeldspieler und seine Frau Ann-Kathrin (30) feierten kürzlich die Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses. Im Netz verzaubern sie ihre Fans seitdem immer wieder mit süßen Aufnahmen von Baby Rome.

Getty Images Fußballer Mario Götze

Instagram / mariogotze Mario Götze bei einem Spaziergang mit seinem Sohn Rome

Instagram / annkathringotze Ann-Kathrin Götze mit Söhnchen Rome im Juni 2020



