Amber Heard (34) wehrt sich gegen die fiesen Vorwürfe ihres Ex! Seit einigen Wochen stehen die Schauspielerin und ihr früherer Ehemann Johnny Depp (57) vor Gericht und werfen sich die unangenehmsten Dinge an den Kopf. So behauptete der Fluch der Karibik-Star zuletzt unter anderem, die Blondine habe die Hochzeit mit ihm ausgenutzt, um ihre Karriere voranzutreiben. Nun bezog Amber Stellung zu diesen Anschuldigungen: Sie sei immer finanziell unabhängig von Johnny gewesen!

Das erklärte das Model laut The Sun vor Gericht: "Das, was Johnny gesagt hat, über meinen Plan, ihn zu heiraten, um einen finanziellen Vorteil zu haben und meine Karriere zu fördern, ist absurd!" Die 34-Jährige fügte hinzu, ihr Wunsch nach finanzieller Unabhängigkeit sei immer ein Streitpunkt zwischen den beiden gewesen. "Ich war während der gesamten Beziehung finanziell unabhängig!", versicherte Amber.

Und auch nach der Scheidung habe sie keinesfalls das Geld ihres Ex-Ehemannes haben wollen. Sieben Millionen Dollar wurden der gebürtigen Texanerin nach dem Liebes-Aus zugesprochen – das behielt Amber nicht für den privaten Gebrauch: "Der Betrag wurde sogar für wohltätige Zwecke gespendet!", versicherte Amber jetzt während des Prozesses.

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin und Model

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp 2016

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard



