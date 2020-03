Haben Farina Opoku alias Novalanalove und Pouya Yari aka DJ Yeezy etwa schon mit der Babyplanung angefangen? Im Dezember 2018 gaben sich die Influencerin und ihr Partner zum ersten Mal das Jawort. Im September 2019 feierte das Paar eine zweite große Zeremonie auf Ibiza. Inzwischen sind die Eheleute schon seit über einem Jahr glücklich verheiratet – doch wo bleibt der erste Nachwuchs?

Das scheint sich auch ein Großteil von Farinas Community zu fragen. In einer Frage-Antwort-Runde via Instagram sorgte die Beauty jetzt für Klarheit: "Definitiv ist ein Kinderwunsch da und ich könnte mir das persönlich jetzt sofort schon vorstellen, aber da gehören ja zwei dazu", erklärte die Beauty-Bloggerin ihren Fans. Ihr Mann Pouya scheint sich mit dem Thema Nachwuchs offenbar noch etwas Zeit lassen zu wollen.

"Deswegen denke ich, wird das noch so zwei, drei Jahre dauern, schätze ich mal", blickt Farina optimistisch in die Zukunft. In ihrer jetzigen Unterkunft wäre sogar bereits Platz für ein Kinderzimmer: "Ich möchte hier auf jeden Fall wohnen bleiben, auch mit Baby irgendwann", verriet die Schönheit via Instagram.

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove im März 2020

Anzeige

Instagram / novalanalove Novalanalove im Februar 2020

Anzeige

Instagram / novalanalove Farina Opoku im Februar 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de