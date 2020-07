Sie zeigt ihren sexy Körper! Dass Lena Meyer-Landrut (29) ein absoluter Männerschwarm ist, zeigte kürzlich eine Umfrage im Rahmen der TV-Doku "So liebt Deutschland". Hierbei wählten viele Männer die hübsche Musikerin auf den ersten Platz. Kein Wunder – auf Social Media gibt die ESC-Gewinnerin von 2010 ihren Fans regelmäßig einen Einblick in ihren Alltag und beweist dabei auch, wie verführerisch sie sein kann. Jetzt heizte Lena ihrer Community erneut mit einem freizügigen Schnappschuss ein!

In einem aktuellen Instagram-Post genießt die "Don't Lie to Me"-Interpretin lächelnd die Sonnenstrahlen an einem warmen Sommertag. Dabei setzt sie ihren durchtrainierten Körper in einem knappen roten Bikini in Szene. "Es heißt: Bräunen auf dem Balkon meiner Mutter", betitelte Lena die Aufnahme. Doch neben dem sommerlichen Teint der 29-Jährigen fällt noch etwas ganz anderes auf: Anstelle ihres gewohnt glatten Haarstylings präsentiert sie sich mit lockiger Mähne.

Und was sagt Lenas Community zu diesem sommerlichen Schnappschuss? Eins ist klar, den Followern stach vor allem die Lockenpracht der Musikerin ins Auge. "Ich liebe deine Haare", "Deine Locken sind so wunderschön" oder auch "Verlockende Locken!", lauteten nur ein paar der zahlreichen Komplimente ihrer Fans.

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut im Juli 2020



