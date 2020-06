Lena Meyer-Landrut (29) überrascht mit einem ungewohnten Look! Mit ihrem Song "Satellite" gewann die Sängerin im Mai 2010 den Eurovision Song Contest für Deutschland. Damals stand die Beauty mit langen Haaren und schwarzem Kleid auf der Bühne. Inzwischen hat sie sich für einen frechen Longbob entschieden. Im Netz zeigt sich die gebürtige Hannoveranerin meist mit glattem Haar – bis jetzt: Lena teilt ein Selfie, auf dem man ihre Naturlocken sieht!

Mit einem verschmitzten Lächeln strahlt Lena auf ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss in die Kamera. Doch statt der geglätteten Haarpracht fallen der "Thank You"-Interpretin diesmal zahlreiche, lockige Strähnen ins Gesicht. Ihre Fans können von dem seltenen Anblick offenbar gar nicht genug bekommen: "Dir steht wirklich alles. Das sieht so gut aus!" und "Die Haare sehen echt großartig aus!" lauten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren. Ein Nutzer ist sogar der Meinung, dass Lena mit ihren Locken sogar noch attraktiver aussehe als sonst.

Die Äußerungen, dass sie eine attraktive Frau sei, dürften Lena nun schon öfter zu Ohren gekommen sein – insbesondere im Oktober des vergangenen Jahres: Damals verblüffte die 29-Jährige ihre Anhänger mit einem ganz besonderen Schnappschuss – mit verführerischem Schlafzimmerblick präsentierte die The Voice Kids-Jurorin ihr Dekolleté.

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Musikerin

Anzeige

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Künstlerin

Anzeige

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Oktober 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de