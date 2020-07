Einer der beiden weiß bereits, wie es geht! In wenigen Wochen erblickt das erste gemeinsame Kind von Musikerin Katy Perry (35) und Schauspieler Orlando Bloom (43) das Licht der Welt. Das Paar erwartet ein Mädchen – eine perfekte Ergänzung also für den kleinen Flynn Bloom (9), dem ersten Sohn des Fluch der Karibik-Darstellers aus seiner Ehe mit dem Supermodel Miranda Kerr (37). Dass ihr Verlobter also schon Erfahrung in Sachen Papasein hat, weiß die 35-Jährige sehr zu schätzen!

Im Interview mit Hits Radio verrät Katy, dass sie "dankbar" sei, dass Orlando bereits einen "Testdurchlauf" erlebt habe: "Das Gute ist, dass er ein Kind hat, das neun ist. Er hat das alles schon einmal durchgemacht, also wusste er zum Beispiel beim Kinderwagen-Shopping genau, welchen wir nehmen sollten", erklärt die Bald-Mama. So habe der Vollblutvater sie über die Vorteile von verschiedenen Kinderwagen aufgeklärt und sie auch von einem Fehlkauf abgehalten.

Demnach sind die meisten Dinge für die Ankunft der kleinen Prinzessin offenbar bereits vorbereitet – eine Sache werde allerdings erst nach ihrer Geburt entschieden: der Name! "Wir haben Optionen – sie wird es uns sagen. Ich werde sie anschauen und denken: 'Oh, ja genau, du bist sie, du bist dieser Name.'"

Anzeige

Instagram / orlandobloom Orlando und Flynn Bloom, 2019

Anzeige

Instagram / katyperry Orlando Blooms Sohn Flynn

Anzeige

Instagram / katyperry Katy Perry im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de