Was für goldige Schwangerschaftsgeständnisse! Die US-amerikanische Musikerin Katy Perry (35) und ihr Partner Orlando Bloom (43) durchleben gerade die wohl schönste Zeit ihres Lebens: Die beiden Stars erwarten ihr erstes gemeinsames Kind – und allzu lange müssen sie sich wohl auch nicht mehr gedulden. Denn: Die "I Kissed A Girl"-Interpretin ist bereits hochschwanger. Jetzt gab sie ein besonderes Detail ihrer Schwangerschaft preis: Katy hat einen niedlichen Spitznamen für ihre ungeborene Tochter!

In einem Interview mit dem Radiosender Hits Radio Breakfast plauderte Katy nun aus dem Schwangerschaftsnähkästchen. "Ich nenne sie manchmal Kicky Perry", verriet die 35-Jährige – der Name habe auch einen humorvollen Hintergrund. "Ich liebe Wortspiele", erklärte die "Dark Horse"-Sängerin. Offenbar wollte sie also auf das englische Wort "to kick" anspielen, weil ihr Baby sich wohl schon fleißig im Bauch bemerkbar macht und tritt.

Doch nicht nur diese süßen Neuigkeiten plauderte der Megastar aus: Katy scheint immer noch auf der Suche nach dem richtigen Geburtsnamen für ihre Tochter zu sein – und der Vorname der Radiomoderatorin Fleur East hatte es ihr so richtig angetan: "Der Name ist tatsächlich sehr schön, er könnte auf die Liste kommen. Ich werde Orlando gleich eine SMS schicken", meinte sie im Gespräch.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im August 2019

Getty Images Katy Perry, Musikerin

Getty Images Katy Perry, Musikerin



