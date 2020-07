Aleksandar Petrovic (29) hat seine Berufung gefunden! Der Reality-TV-Star hat seinen ersten Auftritt im Fernsehen in der vergangenen Staffel der Kuppelshow Love Island gefeiert. Seine Traumfrau hatte er auf der Insel nicht gefunden, doch dafür wagte er sich vor wenigen Wochen erneut in eine Dating-Sendung – bei Are You The One? war der Muskelmann zuletzt zu sehen. Jetzt verriet Aleks im Promiflash-Interview, warum er seinen ehemaligen Job als Maschinenbauingeniuer aufgeben hat.

"Da mich der Ingenieursberuf bei meinem letzten Arbeitgeber nicht erfüllt hat und mich unglücklich gemacht hat, kam mir die Möglichkeit, als Influencer Geld zu verdienen, recht gelegen", stellte er gegenüber Promiflash klar. Er verdanke seine momentane berufliche Laufbahn den verschiedenen Formaten. "Ich glaube an das Gesetz der Anziehung und irgendwie habe ich die Möglichkeit herangezogen, nicht mehr als Ingenieur arbeiten zu müssen", fügte Aleks dem hinzu.

Doch dafür habe sich auch sein Privatleben stark verändert. "Auf einmal steht man in der Öffentlichkeit und weiß, dass jede Aktion in der Presse landen könnte", erklärte Aleksandar. Er würde jetzt versuchen, seine Privatsphäre zu schützen, auch wenn es nicht ganz so einfach sei. Trotzdem könne er im Moment nicht glücklicher sein. "Demnach bin ich 'Love Island' sehr dankbar, dass alles so gekommen ist, wie es jetzt ist", resümierte der 29-Jährige.

Instagram / aleks_petrovic1 Aleksandar Petrovic, TV-Persönlichkeit

Instagram / iamalekspetrovic.ayto Aleks im August 2019

Instagram / iamalekspetrovic.ayto Aleks, TV-Star



