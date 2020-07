Die Affären-Vorwürfe gehen weiter. Seit mehreren Tagen werden immer wieder Details aus der früheren Ehe der Hollywoodstars Johnny Depp (57) und Amber Heard (34) vor Gericht diskutiert. Das Verfahren führt der Schauspieler gegen die britische Zeitung The Sun, nachdem diese ihn als "Frauenschläger" bezeichnet hatte. Vor dem Richter werfen sich die Ex-Eheleute seitdem reihenweise Anschuldigungen an den Kopf – über vermeintliche Romanzen, Drogen-Eskapaden bis hin zu Handgreiflichkeiten. Am zweiten Prozesstag beschuldigte der Schauspieler die Blondine, mit ihrem damaligen Co-Star James Franco (42) fremdgegangen zu sein. Doch auch andere Promis sollen angeblich zu ihren Liebhabern gehört haben!

Amber erklärte am Montag vor Gericht, dass der Fluch der Karibik-Star sie regelmäßig bezichtigt habe, mit ihren Schauspielkollegen ins Bett zu gehen. "Er warf mir Affären mit all meinen Co-Stars vor, bei jedem Film: Eddie Redmayne, James Franco, Jim Sturgess, Kevin Costner, Liam Hemsworth, Billy Bob Thornton, Channing Tatum; sogar weibliche Kolleginnen wie Kelli Garner", schilderte Amber laut Hollywood Life. Als sie einmal zusammen mit Leonardo DiCaprio (45) für ein Projekt vorsprach, habe Johnny ihr auch mit ihm etwas angedichtet.

Die Beziehung zu Johnny soll Ambers Arbeit als Schauspielerin stark beeinflusst haben. So sei ihr Ex-Mann strikt gegen Nacktszenen gewesen. "Seine Regeln wurden mit jedem Jahr, das wir zusammen waren, strenger, wenn es um Nacktheit oder akzeptable Szenen ging", offenbarte die "Aquaman"-Darstellerin. Es sei sogar so weit gekommen, dass sie wegen Johnny irgendwann Rollenangebote ausschlug.

Getty Images Amber Heard, Schauspielerin und Model

Getty Images Amber Heard und Channing Tatum

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016



