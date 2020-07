An diesen besonderen Tag denkt sie nur zu gern zurück! Das Leben von Angelina Pannek (28) hat sich in Windeseile um 180 Grad gedreht: Erst im März hatte ihr Partner Sebastian Pannek (33) im Urlaub um ihre Hand angehalten – und schon wenige Wochen später, kurz vor der Geburt ihres ersten Sohnes, folgte die Trauung. Ein paar Eindrücke der Feierlichkeiten teilte die ehemalige Bachelor-Kandidatin bereits mit ihren Fans. Nun veröffentlicht Angelina ein weiteres Foto von sich als Braut und denkt zurück an ihre Hochzeit.

In einem emotionalen Beitrag auf Instagram schwelgt die 28-Jährige jetzt in Erinnerungen. "Unser wundervoller Tag. Ich könnte mir täglich die Fotos unserer standesamtlichen Hochzeit anschauen, ein Tag wie in einem Märchen", schwärmt sie und postet eines dieser märchenhaften Bilder aus dem Familienalbum. Auf dem Schnappschuss strahlt Angelina als Braut in die Kamera und trägt ihr traumhaftes weißes Hochzeitskleid und einen Schleier.

Mit der standesamtlichen Trauung soll es aber nicht getan sein – Angelina und Basti haben vor, noch einmal im größeren Kreis zu heiraten. "Ich bin so gespannt, wie unsere große Hochzeit wohl werden wird, wo wann wie? Unsere Planungen starten", schreibt die frischgebackene Mama weiter.

