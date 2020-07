KJ Apa (23) bricht in Tränen aus! Der Schauspieler ist vor allem für seine Rolle als Archie Andrews in der Show Riverdale bekannt. Aber auch auf seinen Social-Media-Kanälen begeistert er mittlerweile schon mehrere Millionen Fans. Die bekamen den gebürtigen Neuseeländer jetzt aber mal von einer ungewohnt emotionalen Seite zu sehen: KJ brach zusammen, nachdem er sich einen Metallsplitter aus dem Auge entfernen musste.

Wie der Fremdkörper in sein linkes Auge geraten ist, verriet der 23-Jährige bisher nicht. Auf Instagram teilte er allerdings ein Video, in dem er gemeinsam mit zwei Freunden versucht, das Metallstück zu entfernen. Anstatt zum Arzt zu gehen, behandelt sich der TV-Star mit einem Spiegel und einem Wattestäbchen bewaffnet nämlich einfach selbst – und zwar mit Erfolg. Er kann den Metallsplitter tatsächlich herausholen. Als KJ allerdings merkt, dass das Metallstück ein kleines Loch in seinem Auge hinterlassen hat, bricht er plötzlich in Tränen aus. "Das ist einfach nur ein Loch?", hört man ihn noch total entsetzt fragen.

Ein paar Stunden später meldete sich der "Riverdale"-Hottie in seiner Story noch einmal zu Wort und gab Entwarnung: "Dem Auge geht es gut. Ich gehe morgen zum Arzt. Ich wollte euch nur für all eure Unterstützung danken. Dem Auge geht es gut."

Anzeige

Instagram / kjapa KJ Apa, Schauspieler

Anzeige

Getty Images K. J. Apa bei den People's Choice Awards 2019 in Santa Monica

Anzeige

Instagram / kjapa KJ Apa, Schauspieler



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de