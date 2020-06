Am heutigen Geburtstag von Prinz William (38) kommen die Royal-Fans wirklich voll auf ihre Kosten – denn das Königshaus postete so viele Fotos des Blaublüters und den Kids an einem Tag wie wohl noch nie zuvor. Der Grund dafür, dass nicht nur neue Bilder von William an seinem Ehrentag veröffentlicht werden, sondern auch George (6), Charlotte (5) und Louis (2) mit auf den Schnappschüssen sind, ist klar: In Großbritannien wird heute zusätzlich Vatertag gefeiert. Unter den neuesten Fotos bedankt sich der Zweite in der Thronfolge jetzt für die zahlreichen Glückwünsche der Netz-Community!

"Danke euch allen für die lieben Glückwünsche zum Geburtstag des Herzogs von Cambridge!", ist unter zwei Fotos auf Instagram zu lesen, die am vergangenen Freitag entstanden sein sollen. Fotografin war ein weiteres Mal Williams Gattin Herzogin Kate (38). Während eines der beiden Bilder bereits seit einigen Stunden im Umlauf war, überraschte William die Follower mit einem Pic, auf dem er wirklich ganz ausgelassen mit seiner Rasselbande auf dem heimischen Rasen in Norfolk herumtollt. George und Louis scheinen sich neben dem 38-Jährigen ordentlich zu raufen, während Charlotte ihren Papa beinahe im Schwitzkasten hat! So "unroyal" hat man den Dreifach-Papa und seine Kinder wohl noch nie zu Gesicht bekommen.

Aber auch die Väter kamen am heutigen Sonntag nicht zu kurz: So ist auf der Webpräsenz des Kensington-Palastes auch ein Foto von Williams Vater, Prinz Charles (71), zu finden, auf dem die beiden herzlich grinsend posieren. Kate zeigte ein Throwback-Pic von sich, auf dem sie auf dem Schoß ihres Papas Michael Middleton (70) sitzt.

ActionPress Prinz William mit Prinz George, Prinz Louis und Prinzessin Charlotte

Instagram / kensingtonroyal Prinz William mit seinen Kindern George, Charlotte und Louis

Instagram / kensingtonroyal Prinz Charles und Prinz William



