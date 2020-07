Sarah Ferguson (60) schwärmt im Netz von ihren Töchtern und Schwiegersöhnen. Nachdem Prinzessin Eugenie (30) 2018 ihrem Jack Brooksbank (34) in einer großen Traumhochzeit das Jawort gegeben hat, wagte am vergangenen Freitag auch ihre ältere Schwester Prinzessin Beatrice (31) den Gang zum Altar. Die Enkelin der Queen (94) und ihr Mann Edoardo Mapelli Mozzi (36) entschieden sich allerdings für eine kleine, intime Zeremonie. Beatrice' Mama Sarah erklärte jetzt, wie stolz sie auf ihre beiden Töchter ist!

Auf Instagram widmete die 60-Jährige ihren beiden Töchtern einige rührende Zeilen: "Noch nie war eine Mutter so stolz, wie ich auf der Hochzeit von Eugenie und Jack und später bei der wunderbaren Hochzeit meiner Beatrice mit dem lieben Edo. Ich habe so ein Glück mit meinen Mädchen und jetzt auch mit den besten Schwiegersöhnen." Außerdem bedankte sie sich für all die lieben Glückwünsche, die sie in den vergangenen Tagen bekommen hat.

Auch Beatrice' Schwester machte im Netz bereits deutlich, wie sehr sie sich für die 31-Jährige freut. "Was für eine große Freude und welch ein Privileg, dir, meiner großen Schwester, dabei zuzusehen, wie du zum Altar zu deinem Edo schreitest. Ich bin so stolz auf dich", schrieb sie zu einem Hochzeitsfoto des Brautpaares.

ActionPress Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im Juli 2020 in Windsor

Getty Images Sarah Ferguson, Herzogin von York

Utrecht, Robin / ActionPress Prinzessin Eugenie im Juni 2019

