Gisele Bündchen (40) freut sich auch zu ihrem diesjährigen Ehrentag gleich doppelt! Die brasilianische Schönheit feierte am 20. Juli ihren 40. Geburtstag. Doch nicht nur die Victoria's Secret-Bekanntheit wurde mit Glückwünschen überhäuft – auch auf ihre Zwillingsschwester Patricia wurde angestoßen. In einem süßen Posting mit zahlreichen Throwback-Pics der beiden wünschte Gisele ihrer Schwester alles Gute – und sprach dabei in den höchsten Tönen von ihr!

"Wie viel Glück hatte ich bitte, dass ich mit einem Zwilling und gleichzeitig meiner besten Freundin zur Welt gekommen bin! [...] Heute dürfen Pati und ich unsere vier Jahrzehnte auf diesem wunderbaren Planeten feiern", schwärmte die Zweifach-Mutter auf ihrem Instagram-Profil. Die gemeinsamen Jahre mit ihrem Twin bildete Gisele dann auch in einer Foto-Collage ab. Unter anderem postete sie Bilder von verrückten Partynächten aus der gemeinsamen Jugend – oder aus der Zeit, als die beiden noch kleine Mädchen waren.

Im Gegensatz zu Gisele steht Patricia nicht im Rampenlicht – doch das tut ihrer schwesterlichen Beziehung keinen Abbruch, im Gegenteil. Die schüchterne Patricia arbeitete lange als Managerin ihrer jüngeren Schwester und pushte die Karriere der extrovertierten Blondine. Auch optisch unterscheiden sich die Zwillinge: Gisele hat blaue Augen und ist über 180 cm groß – ihre Sis hat braune Augen und ist einen Kopf kleiner.

Instagram / gisele Gisele Bündchen mit ihrer Zwillingsschwester Patricia ihn ihrer Jugend

Instagram / gisele Gisele Bündchen und ihre Zwillingsschwester Patricia als Kinder

Instagram / gisele Gisele Bündchen (rechts) mit ihrer Zwillingsschwester Patricia als Teenies



