Liefern diese Bilder den endgültigen Beweis dafür, wie gewalttätig Johnny Depp (57) gegenüber Amber Heard (34) wurde? Der Schauspieler geht aktuell gegen eine britische Zeitung vor, die ihn als "Frauenschläger" bezeichnete. Während der Gerichtsverhandlungen kommen täglich neue Details zu der einstigen Partnerschaft des Fluch der Karibik-Stars und der Zombieland-Darstellerin ans Licht. Jetzt soll ein Foto von Ambers vernarbtem Arm beweisen, dass Johnny versucht hatte, sie umzubringen!

Das Foto, das The Sun vorliegt, zeigt Narben auf dem Arm der Schauspielerin, die bei einem Kampf mit ihrem Ex-Lover durch Glasscherben auf einer Küchenarbeitsfläche entstanden sein sollen. Die Blondine soll laut dem Newsportal im Zeugenstand unter Tränen zusammengebrochen sein, als sie sich an die Situation im Jahr 2015 erinnerte. "Er packte mich am Hals, drückte mich gegen die Arbeitsplatte, schlug mich, würgte mich und spuckte mir ins Gesicht", offenbarte die 34-Jährige. "Ich dachte, er hätte die Kontrolle verloren und würde mich am Ende umbringen, [aber ich konnte mich nicht richtig wehren,] ich rutschte einfach überall aus und schnitt mich."

Die Verteidigerin von Johnny entgegnete jedoch, dass die Narben eher so aussähen, als würden sie von einer selbstzugefügten Verletzung stammen. Amber gab jedoch an, sich im Gegensatz zu Johnny nie selbst verletzt zu haben.

