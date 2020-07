Großer Meilenstein für Cindy (31) und Alex! Im vergangenen Jahr fanden die beiden in der Dating-Show Hochzeit auf den ersten Blick zueinander – und heirateten auch direkt in der Sendung, ohne sich vorher jemals getroffen zu haben. Mittlerweile sind sie über ein Jahr verheiratet und planen für 2021 eine zweite Hochzeit. Doch das ist noch nicht alles: Die beiden Turteltauben ziehen jetzt in ihre erste gemeinsame Wohnung!

Auf Instagram konnte Cindy selbst gar nicht glauben, was alles in den vergangenen zwölf Monaten passiert ist: "Die Zeit rast! Gerade noch standen wir vor dem Traualtar und nun haben wir schon eine Wohnung gekauft, unseren ersten Hochzeitstag gefeiert", fasste sie auf der Foto- und Videoplattform zusammen. Außerdem würden sie beide der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" entgegenfiebern.

Mit dem Kauf ihrer Bleibe haben Cindy und Alex den perfekten Kompromiss gefunden. Denn zu Beginn ihrer Ehe lebten sie in unterschiedlichen Städten: Cindy in Berlin und Alex in Essen – dieser Punkt führte auch zu einigen Diskussionen bei ihnen. Schließlich willigte Cindy ein, nach Essen zu ziehen. Aber nur unter der Bedingung, dass ihr gemeinsames Heim an einem Fluss, See öder Ähnlichem liegt. Und so einen Ort haben sie jetzt offenbar gefunden. In einem Facebook-Kommentar verriet Cindy: Die Wohnung befindet sich in Essen und ist nur einen dreiminütigen Fußmarsch vom Wasser entfernt.

Instagram / cindy.hadeb Cindy und Alex im Kloster Wendhusen

Instagram / alex.hadeb Cindy und Alex, Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmer

SAT.1/Christoph Assmann Cindy und Alexander nach ihrem Jawort bei "Hochzeit auf den ersten Blick"



