Bei Kampf der Realitystars nahm sich Sandy Fähse (35) direkt der Rollenverteilung im Pavillon an! In der neuen Show treten 22 TV-bekannte Kandidaten gegeneinander an, um sich den Sieg und damit das Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro zu sichern. In der ersten Folge war der ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darsteller der Erste, der die luxuriöse Unterkunft in Thailand bezog. Deutschland sucht den Superstar-Sternchen Annemarie Eilfeld (30) leistete ihm kurze Zeit später Gesellschaft. Sandy führte sie – zunächst ganz der Gentleman – durch das Anwesen, damit sie sich dort zurechtfindet. Dann haute er allerdings den einen oder anderen pikanten Spruch raus.

Die erste Station der Tour war die Küche – und Sandy fragte direkt, ob Annemarie denn kochen könne. "Du kannst dich schon mal direkt umgucken, wenn du willst", meinte der Serien-Darsteller zu ihr. Nach diesem Kommentar ging es weiter in den Schlafbereich, in dem auch ein Putzschrank steht – und dem gab Sandy die fragwürdige Bezeichnung "Frauenschrank". Und ergänzte dann: "Das dürfte ja auch etwas sein, dass dich interessieren würde".

Die "Hoch Hinaus"-Interpretin nahm die Macho-Sprüche gelassen. Im Einzelinterview lachte Annemarie sogar über die Begrüßungsrunde: "Sandy hat auf jeden Fall schon mal das Revier ordentlich abgesteckt", stellte sie fest. Das Benehmen des Laiendarstellers schien für die 30-Jährige nichts Neues gewesen zu sein. "Ich bin es aber auch einfach schon gewohnt, dass Männer manchmal zeigen müssen, dass sie Männer sind", erklärte sie ihre Gelassenheit.

