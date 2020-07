Katie Price (42) sorgt sich um ihre Mutter Amy. Das Model musste gerade erst den Albtraum einer jeden Mutter erleben: Ihr Sohn Harvey (18) wurde vor einigen Tagen mit hohem Fieber und der Gefahr des Organversagens in eine Klinik eingeliefert. Dort kämpfte ein ganzes Team von Ärzten tagelang um sein Leben. Mittlerweile konnte der Teenager wieder entlassen werden. Aber auch ein anderes Familienmitglied bereitet dem Realitystar Sorgen: Ihre Mutter Amy hat starke Probleme beim Atmen.

Bei Amy ist 2017 eine idiopathische Lungenfibrose diagnostiziert worden, eine Krankheit, bei der das Lungengewebe nach und nach vernarbt. Laut den behandelnden Ärzten habe Katies Mama nur noch wenige Jahre zu leben. In ihrem neuesten YouTube-Video – das schon vor den Quarantänemaßnahmen gedreht wurde – besucht Katie ihre Mutter in ihrer neuen Wahlheimat Spanien und erklärt, dass Amy mit ihrer Krankheit inzwischen ziemlich zu kämpfen hat: "Zu atmen fällt ihr immer schwerer, deshalb ist es besser für sie, hier zu sein, als in England."

In Bezug auf ihre Erkrankung hat Amy offenbar mal gute und mal schlechte Tage. Vor allem bei ihrem letzten Besuch an Weihnachten sei Katie aufgefallen, dass ihre Mutter oftmals sehr angestrengt atmen muss. "Mir fällt das wahrscheinlich gar nicht auf, weil ich das immer so mache", erklärte Amy daraufhin.

