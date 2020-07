Stormi Websters (2) Taschenkollektion wird immer größer! Die Kleine ist Kylie Jenners (22) und Rapper Travis Scotts (29) ganzer Stolz und wird auch dementsprechend reichlich beschenkt und verwöhnt. Erst vor wenigen Tagen teilte die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit einen süßen Schnappschuss von ihrem Mini-Me in einem komplett weißen Outfit – ein Designertäschchen für 810 Euro rundete ihren süßen Look ab. Doch damit nicht genug: Kylie sorgte für Nachschub und kaufte Stormi gleich vier neue Designer-Taschen.

In Kylies Instagram-Story postete die junge Mutter ein Bild, auf der vier Täschchen in verschiedenen Farben der Designermarke Prada zu sehen sind – das kleine Accessoire ist jeweils für satte 950 Euro erhältlich. "Ich musste ihr einfach alle Baby-Prada-Taschen kaufen, damit wir uns im Partnerlook kleiden können", schrieb sie zu der Aufnahme. Außerdem habe die 22-Jährige ihrer Tochter noch mehrere Outfits zusammengestellt und stellte fest: "Mein Baby hat einen guten Style!"

Stormi ist nicht der einzige Promi-Nachwuchs, der in puncto teure Taschen die Nase weit vorne hat. Ihre Freundin Kulture Kiari Cephus (2), die die Tochter des Rapper-Ehepaares Cardi B (27) und Offset (28) ist, kann auf jeden Fall mithalten. Der "100 Racks"-Interpret hat ihr zum Geburtstag eine Birkin Bag des Luxuslabels Hermès im Wert von 6.000 Euro geschenkt.

Anzeige

Image Press Agency / MEGA Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Stormi Webster

Anzeige

Instagram / iamcardib Offset mit Cardi B und Töchterchen Kulture, Ostern 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de