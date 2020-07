Margot Bingham (32) darf sich über eine neue Rolle freuen! Schon in jungen Jahren entdeckte die Schauspielerin ihre Leidenschaft, vor der Kamera zu stehen. Mit ihrer Rolle als Sängerin in der Dramaserie "Boardwalk Empire" erlangte die US-Amerikanerin besondere Berühmtheit. Zudem verkörperte sie im Jahr 2015 eine der Hauptfiguren in der Thrillerreihe "The Family". Schon bald wird die Beauty erneut zu sehen sein: Margot gehört zum neuen The Walking Dead-Cast!

Bereits in der kommenden elften Staffel spielt Margot in der beliebten amerikanischen Zombieserie mit. Wie Deadline berichtete, soll die dunkelhaarige Schönheit mit den voluminösen Locken die Rolle der geheimnisvollen Stephanie übernehmen – das vermuteten jedenfalls die eingefleischten Fans des Untoten-Spektakels. Welche Figur Margot tatsächlich spielen wird, wurde jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Die Chancen, die Figur der mysteriösen Stephanie zu spielen, stehen allerdings nicht schlecht – immerhin hat Margot der Überlebenden der Zombie-Apokalypse bereits in der zehnten Staffel ihre Stimme geliehen. In den entsprechenden Szenen war Margot in zwei Folgen über ein Funkgerät zu hören.

United Archives GmbH Andrew Lincoln als Rick Grimes in "The Walking Dead" Staffel vier

Getty Images Margot Bingham, TV-Bekanntheit

Getty Images Margot Bingham im Mai 2019



