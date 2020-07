So groß ist Prinz George (7) geworden! Der Mini-Royal feiert heute schon seinen siebten Geburtstag. Wie der Dritte in der britischen Thronfolge diesen besonderen Tag verbringt, ist noch nicht bekannt. Mama Kate (38) und Papa William (38) haben sich für ihren – gar nicht mehr so kleinen – Mann aber sicherlich etwas ganz Besonderes überlegt. Promiflash zeigt zu Georges Ehrentag noch einmal seine niedlichsten Schnappschüsse!

Schon wenige Wochen nach seiner Geburt entzückte Baby George 2013 die Royal-Fans mit einem niedlichen Familienfoto. So richtig zum Kameraliebling wurde er allerdings erst einige Monate später, als er mit seinen Eltern zu seiner ersten großen Reise nach Australien aufbrach. Dort brachte der kleine Wonneproppen mit seinen niedlichen Auftritten nämlich reihenweise Herzen zum Schmelzen. Das war allerdings nicht das letzte Mal, dass George alle Blicke auf sich zog. Ob bei der Taufe seiner kleinen Schwester Charlotte (5) oder auch beim Staatsbesuch von Ex-US-Präsident Barack Obama (58) – die Aufnahmen mit Klein-George sind in Sachen Niedlichkeit kaum zu übertreffen.

Der süße Hosenmatz von damals ist mittlerweile schon richtig groß geworden. Seine vielen Fans versetzt der Mini-Prinz allerdings immer noch regelmäßig in Verzückung. Zuletzt sorgte er vor allem mit seinen niedlichen Zahnlücken immer wieder für Aww-Momente.

Anzeige

Getty Images Kate, William und George mit Familienhund Lupo

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William und Prinz George in Australien, 2014

Anzeige

Getty Images AsiaPac Prinz George mit seinen Eltern in Neuseeland, April 2014

Getty Images Prinz George im Juli 2014

Getty Images Prinz George bei Prinzessin Charlottes Taufe, 2015

Twitter / @KensingtonRoyal Prinz George und Prinzessin Charlotte, 2015

Getty Images Prinz William, Barack Obama und Prinz George

Getty Images Prinz George im August 2019

Instagram / kensingtonroyal Prinz George im Juli 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de