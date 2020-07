Jetzt ist Melvin (25) wieder allein zu Haus! Bis vor Kurzem lebte der Wrestler mit seiner Freundin, Ex-Bachelorette-Beauty Gerda Lewis (27), zusammen. Nach nur wenigen Wochen Beziehung war die Influencerin im Januar zu ihrem Freund gezogen – anschließend hatten die Turteltauben die vier Wände komplett renoviert und neu eingerichtet. Seit Anfang Juli sind die beiden allerdings getrennt – Gerda packte die Koffer und zog aus. Aber was passiert nun mit der Einrichtung?

Diese Frage brannte einem Follower von Melvin auf der Seele. Er kommentierte, dass die meisten Sachen wohl Gerda gehören würden, da sie die Wohnung seiner Meinung nach praktisch alleine eingerichtet hätte. Der 25-Jährige sagte dazu in seiner Instagram-Story: "Das Haus haben wir zusammen eingerichtet und es sind unsere Sachen. Einen Teil wird sie natürlich mitnehmen." Der Umbau sei eine stressige Zeit gewesen und alles, was passiert sei, hätten er und Gerda gemeinsam entschieden, auch wenn das auf Instagram nicht so rübergekommen sei. "Jetzt lebe ich alleine weiter in meinem Haus wie vorher auch", ergänzte er in einer weiteren Story.

Auch für Gerda hat nun ein weiterer Abschnitt begonnen. In ihrer Instagram-Story postete sie vergangene Woche ein Bild von ihrem neuen Mietvertrag und versah den Schnappschuss mit dem Hashtag #neueskapitel. Es hatte den Anschein, als wolle die 27-Jährige nun einen kompletten Schlussstrich unter die Vergangenheit mit ihrem Ex ziehen.

Anzeige

Instagram / melvinpelzer Melvin Pelzer im Mai 2020

Anzeige

Instagram / gerdalewis Collage: Melvin Pelzer und Gerda Lewis

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Ex-GNTM-Kandidatin

Verfolgt ihr die Trennung von Melvin und Gerda? Ja! Nein! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de