Body-Update von Kristina Yantsen! Die brünette Beauty gewann die Der Bachelor-Staffel von Daniel Völz (35). Lange hielt die Beziehung der beiden jedoch nicht. Mittlerweile hat die Tänzerin aber ihr privates Glück gefunden – vor ein paar Wochen ist sie sogar zum ersten Mal Mutter geworden. Seitdem hält sie ihre Follower mit Posts aus ihrem neuen Alltag auf dem Laufenden. Im Interview mit Promiflash plauderte die ehemalige Rosen-Gewinnerin nun offen über ihren After-Baby-Body.

"Mein Ziel ist es, die Haut wieder in Form zu bringen, nach der Schwangerschaft ist die Haut weich", verriet Kristina bezüglich ihrer aktuellen Body-Goals. Mit Sport und vor allem gesunder Ernährung hält sich die TV-Darstellerin fit und arbeitet so auch an ihrem körperlichem Wohlbefinden. "Es gibt auch ein paar Schwangerschaftsstreifen an meinen Beinen, bis jetzt stören die mich nicht", erklärte die Beauty weiter. Trotz der hinterbliebenen Spuren der Schwangerschaft fühle sie sich pudelwohl.

Da es mit dem stressigen Mama-Alltag des Öfteren schwierig sei, die Zeit für Sport zu finden, konzentriere Kristina sich oft auf ihr Essen: "Ich achte sehr auf meine Ernährung, zeige meiner Community auf Instagram jeden Tag etwas von meinen Rezepten."

Anzeige

Instagram / kristinayantsen TV-Star Kristina Yantsen

Anzeige

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, 2018 in Köln

Anzeige

Instagram / kristinayantsen Kristina Yantsen, Ex-Bachelor-Kandidatin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de