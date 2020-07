Was eigentlich der schönste Tag im Leben sein soll, wurde für Amber Heard (34) zum schlimmsten! Aktuell packt die Schauspielerin in Johnny Depps (57) Verleumdungsprozess über die geführten Schlammschlachten ihrer einstigen Liebesbeziehung aus. Täglich werden neue Details über die angebliche verbale und psychische Gewalt zwischen den ehemaligen Turteltauben enthüllt. Jetzt sagt Amber, dass ihre Beziehung bereits am Tage ihrer Hochzeit zum Scheitern verurteilt gewesen sei: Ihre Vermählung sei sogar "der einsamste Tag ihres Lebens" gewesen!

Vor Gericht soll die Schauspielerin laut The Mirror angegeben haben, dass sie sich an ihrer Hochzeit am 4. Februar 2015 mit dem Fluch der Karibik-Star wegen seines angeblichen Drogenkonsums zerstritt. Er sei während der Feierlichkeiten für längere Zeit im Badezimmer verschwunden und habe sich in dieser Zeit seinen Drogen gewidmet. "Ich habe versucht, die Probleme wegzulächeln, aber ich habe mich noch nie so einsam gefühlt in meinem Leben, wie an diesem Tag", gab die "Zombieland"-Darstellerin preis.

Im Gerichtsverfahren behauptet die 34-Jährige, dass der Filmstar ihr gegenüber während und nach ihrer Ehe wiederholt gewalttätig war. Die Beauty gab sogar an, dass ihr Ex-Mann ihr gedroht habe, sie zu töten, wenn sie jemals versuchen würde, ihn zu verlassen. Johnny soll die Behauptungen nach wie vor dementieren.

Instagram / Amber Heard Amber Heard im Jahr 2020

Instagram / amberheard Amber Heard im Jahr 2020

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Jahr 2015

