Wollte Johnny Depp (57) Amber Heard (34) das Leben nehmen? Aktuell machen der Schauspieler und seine Verflossene große Schlagzeilen: Vor Gericht kämpfen beide um ihr Recht nach ihrer gescheiterten Beziehung, die in eine jahrelange Schlammschlacht mündete. Jetzt gab die 34-Jährige weitere schockierende Details zu ihrem Ex-Partner bekannt: Johnny habe ihr mehrmals damit gedroht, sie zu töten, sollte sie versuchen, ihn zu verlassen!

"Einige Vorfälle waren so schwerwiegend, dass ich befürchtete, er würde mich umbringen, entweder absichtlich oder einfach dadurch, dass er die Kontrolle verliert und zu weit geht", sagte die "Zombieland"-Darstellerin laut The Mirror im Zeugenstand aus. Dabei habe er ihr immer auch mit Folter gedroht, wenn sie ihn verlassen oder ihn verletzen würde. Unter anderem habe er auch ihr Gesicht entstellen wollen, sodass sich kein anderer Mann mehr für sie interessieren würde, gab die 34-Jährige weiter an. "Er sprach davon, dass unsere Beziehung 'tot oder lebendig' sei, und er sagte mir, dass der Tod der einzige Ausweg aus der Beziehung sei", verriet die US-Amerikanerin weiter.

Inzwischen befinden sich die einstigen Turteltauben in der dritten Prozesswoche. Anlass des Prozesses war Johnnys Klage gegen die Verantwortlichen des Boulevardblattes "The Sun". In einem Artikel war der Fluch der Karibik-Star als "Frauenschläger" bezeichnet worden.

Getty Images Johnny Depp vor den Royal Courts of Justice in London im Jahr 2020

Getty Images Amber Heard, 2020

Getty Images Amber Heard und Johnny Depp im Januar 2016



