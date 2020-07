Ania Niedieck (36) hatte insgesamt sechs Fehlgeburten – einige davon sogar am Set von Alles was zählt! Die Schauspielerin sorgte mit ihrer ehrlichen Offenbarung wohl für Gänsehaut: In einem Interview verriet sie, dass im Laufe der vergangenen Jahre insgesamt sechs Schwangerschaften fehlgeschlagen sind. Die Momente des Verlusts wird Ania wohl niemals vergessen. Besonders jene nicht, die während den Dreharbeiten zur Daily stattgefunden haben.

2016 kam ihre erste Tochter zur Welt – zuvor erlitt Ania bereits zwei Fehlgeburten. Kurz nach ihrem Kindersegen sei sie ein weiteres Mal in anderen Umständen, erzählt die heute 36-Jährige im Bunte-Interview. "Ich war so glücklich, erneut schwanger zu sein. Ich habe gerade gedreht, stand in einer Szene und habe plötzlich gemerkt, wie ich Blut verliere", erinnert sie sich. "Dann kam das 'Achtung und Bitte!' Ich habe versucht, den Kopf auszuschalten und die Szene hinter mich zu bringen."

Doch es blieb nicht bei diesem einen Schicksalsschlag vor laufender Kamera. "Das war nicht die einzige Situation, in der ich bei der Arbeit gemerkt habe, dass die Schwangerschaft vorbei ist." Doch Ania hat offenbar versucht, sich nichts anmerken zu lassen. "Meine Kollegen haben sich sicher oft gewundert, was mit mir los war. Damals konnte und wollte ich es nicht erklären", gesteht die zweifache Mutter.

Instagram / ania_niedieck "Alles was zählt"-Darstellerin Ania Niedieck

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck, Schauspielerin

MG RTL D / Julia Feldhagen Ania Niedieck als Isabelle Pachlhuber



