Alles was zählt-Fans hergehört – ein Serien-Urgestein kehrt an das Set zurück! Mitte September 2019 ist Ania Niedieck (36) zum zweiten Mal Mutter einer Tochter geworden. Seitdem hat sich die Schauspielerin voll und ganz auf ihr erneutes Baby-Glück konzentriert. Doch nun will die Beauty wieder in den Berufsalltag kehren: Ania ist schon bald wieder bei "Alles was zählt" am Start!

Wie RTL nun berichtet, wird die 36-Jährige ab Juli wieder vor der Kamera stehen – und kann es wohl kaum noch erwarten, wie sie in einem Video verrät. "Jetzt ist es endlich raus. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich bald wieder ein Teil der AWZ-Familie sein darf", erzählt die Blondine ganz aufgeregt. Nach fast einem Jahr Drehpause ist die Zweifach-Mama vor allem aufgeregt, wie es für ihren Charakter Isabelle Reichenbach weitergeht.

Erst vor Kurzem überraschte Ania ihre Instagram-Community mit etwas ganz anderem: Sie ließ ihre Fans an einem besonderen Gespräch teilhaben. Die Serien-Bekanntheit hatte sich mit ihrer Tochter Charlotte über den Tod unterhalten und gab dieses Gespräch ihren Fans Wort für Wort wieder – ihre kleine Maus fragte nämlich nach ihrer verstorbenen Oma.

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck und Töchterchen Paula

Getty Images Ania Niedieck, "Alles was zählt"-Darstellerin

Instagram / ania_niedieck Ania Niedieck, Serien-Star



