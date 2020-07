Familienzuwachs bei Ben Affleck (47) und Ana de Armas (32)! Die beiden Schauspieler sind seit diesem Frühjahr offiziell ein Paar. Nach einem anfänglichen Versteckspiel zeigen sich der Batman-Star und die "Knives Out"-Darstellerin mittlerweile aber auch in der Öffentlichkeit total verknallt. Jetzt gingen die beiden in ihrer Beziehung den nächsten Schritt: Der Ex von Jennifer Garner (48) und seine neue Freundin sind "Eltern" geworden – sie haben sich eines flauschigen Schützlings angenommen!

Auf ihrem Instagram-Account gab Ana die frohe Botschaft mit vielen Hunde-Bildern bekannt: Ben und sie sind jetzt Herrchen und Frauchen eines schwarz-weißen Welpen! "Willkommen in der Familie, Salsa", schrieb die Film-Beauty in der Bildunterschrift und verriet damit auch den Namen ihres Hündchens. Ihre Follower waren von der News hin und weg: Nicht nur der Name des kleinen Vierbeiners begeisterte ihre Fans – auch die vielen Schnappschüsse entzückten ihre Community!

Damit ist Ana nun eine zweifache Hundemama: Immerhin ist auch noch ihr schneeweißer Elvis bei ihr zu Hause! Und obwohl Ben Klein-Salsa keinen eigenen Insta-Beitrag widmete, ist auf einem Upload seiner Freundin doch glatt ein Männerbein zu sehen – demnach kommt also auch der 47-Jährige in den Genuss von süßen Kuscheleinheiten mit der Fellnase. Er selbst hat unter anderem einen Deutschen Schäferhund.

ActionPress Ben Affleck mit seiner Freundin Ana de Armas und den Hunden im April 2020

Instagram / ana_d_armas Ana de Armas und ihr Welpe Salsa

MEGA Ben Affleck mit seiner Freundin Ana de Armas und den Hunden im April 2020

