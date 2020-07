Liebes-Überraschung bei Demi Lovato (27)! Seit ein paar Monaten hat die Sängerin wieder einen neuen Mann an ihrer Seite – Max Ehrich (29). Nachdem sie ihre Beziehung zunächst privat gehalten hatte, machte sie diese schon bald öffentlich. Seitdem gibt es immer wieder total süße Pärchenfotos der beiden und erst vor wenigen Tagen fand die Musikerin im Netz liebevolle Worte für ihren Freund. Nun haben die beiden den nächsten Schritt gewagt: Max hat um die Hand der Künstlerin angehalten!

Das macht Demi heute mit einigen süßen Schnappschüssen auf Instagram offiziell. "Ich wusste in dem Moment, als ich dich traf, dass ich dich liebe. Es ist etwas, das ich niemandem beschreiben kann, der es nicht selbst erlebt hat", schwärmt sie in dem Post. Sie habe sich noch nie in ihrem Leben so bedingungslos geliebt gefühlt und sie sei so glücklich über den Antrag. Auf den Verlobungs-Schnappschüssen fällt neben ihrem breiten Lächeln noch etwas anderes auf: der dicke Ring an ihrem Finger!

Demis Follower sind von dem süßen Update begeistert und klicken bereits innerhalb von 20 Minuten über 400.000 Mal auf den Like-Button. Unter dem Netz-Beitrag tummeln sich zudem etliche Glückwünsche: "Ich freue mich so sehr für dich" und "Ich liebe euch beide so sehr", sind nur zwei von den vielen Kommentaren.

Max Ehrich und Demi Lovato

Demi Lovato mit ihrem Freund Max Ehrich

Demi Lovato und Max Ehrich



