Patrick Heinrich (35) ist eigentlich schon ein alter Hase bei GZSZ! In seiner Rolle als Erik Fritsche, der zunächst mit Shirin (Gamze Senol) liiert war und nun mit der Polizistin Toni (Olivia Marei) zusammen ist, gilt er als einer der beliebtesten Charaktere der Sendung. Was aber nur eingefleischte und vor allem langjährige Fans der Daily wissen: Schon zuvor absolvierte der 35-Jährige einige kleine Auftritte in der Serie!

Seit über zwei Jahren ist Patrick als ehemals krimineller Erik nun schon Teil der "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Familie. Am Set war er jedoch schon vorher kein Unbekannter, denn bereits 2013 spielte er einen merkwürdigen Sicherheitsmitarbeiter – und daran kann er sich auch noch sehr gut erinnern: "Ich habe da einen vermöbelt", erinnerte er sich bei GZSZ - Der offizielle Podcast. 2016 war er dann außerdem als fieser Dennis Beckmann Teil der Serie. Doch das waren noch längst nicht alle seiner Darbietungen auf der GZSZ-Liste: Sein Debüt feierte Patrick nämlich schon 2004! Damals wirkte er allerdings noch weitaus schüchterner als heute und auch mit seinen langen blonden Haaren sah er damals völlig anders aus.

In dem Podcast verriet der Schauspieler weiter, dass er beruflich gesehen eigentlich einen ganz anderen Plan hatte: Er wollte nämlich wie sein Vater Mechatroniker werden. "Um fünf Uhr morgens aufstehen, in den U-Bahnen und in den Zügen rumschrauben, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, war eine richtig tolle Zeit", dachte Patrick an sein Schülerpraktikum zurück.

Instagram / patrickheinrichactor Olivia Marei und Patrick Heinrich, GZSZ-Darsteller

TVNOW / Sebastian Geyer Patrick Heinrich, Schauspieler

Instagram/patrickheinrichactor Patrick Heinrich, August 2019



