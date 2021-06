Die Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Fans dürfen sich auf viel Romantik gefasst machen! In der beliebten RTL-Serie geht es, wie der Name schon sagt, häufig mal drunter und drüber. Deshalb haben die Anhänger der Serie schon einige Gesichter kommen und gehen sehen und müssen sich in Kürze beispielsweise für eine Weile von Paul-Wiedmann-Darsteller Niklas Osterloh (32) verabschieden. Während sie eine Zeit lang auf den sympathischen Handwerker verzichten müssen, bekommen sie jedoch jetzt schon mal ein dickes Trostpflaster: Ein Ex-GZSZ-Paar findet nämlich endlich wieder zusammen!

Achtung, Spoiler!

Wie bereits in einem Cliffhanger am Dienstagabend angedeutet wurde, kommen sich Toni (gespielt von Olivia Marei) und Erik (gespielt von Patrick Heinrich, 36) endlich wieder näher! Obwohl Letzterer seine Ex-Freundin kürzlich noch vor Serienkiller Bastian gerettet hatte, blockte Toni seine Annäherungsversuche bisher immer ab. Nun sprühen aber wieder die Funken, wie in einem RTL.de-Trailer zu sehen ist: In der kommenden GZSZ-Folge suchen die beiden nach einer Kommode für Erik. Er fordert seine Verflossene dabei spontan zum Tanz auf und gesteht ihr plötzlich seine Liebe – das imponiert der Rothaarigen und sie lässt sich auf einen zärtlichen Kuss ein!

In einem Interview mit dem Onlinemagazin verrät Schauspielerin Olivia, dass sie und ihr Kollege von der Reunion der GZSZ-Charaktere mindestens genauso begeistert sind wie die Fans es voraussichtlich sein werden: "Patrick und ich haben uns beide so sehr gefreut, dass Erik und Toni wieder zusammenkommen. Patrick ist quasi mein bester Freund und wenn wir gemeinsam drehen können, macht mir die Arbeit am Set noch mehr Spaß als sonst", erzählt sie und hofft für Toni und Erik auf ein Happy End mit Hochzeit und eigener Familie.

Anzeige

Instagram / oliviamarei Olivia Marei und Patrick Heinrich, bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Anzeige

TVNOW Toni und Bastian von GZSZ

Anzeige

TVNOW / Rolf Baumgartner Erik (Patrick Heinrich) und Toni (Olivia Marei) in einer Szene bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de