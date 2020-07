War das Liebesglück zwischen Luca Hänni (25) und Christina Luft (30) bereits abzusehen? Mit ihrer Teilnahme bei Let's Dance zählten der Sänger und die Profitänzerin zu dem wohl süßesten Tanzpaar der diesjährigen Staffel. Dass die Harmonie zwischen den beiden stimmte, blieb auch den Zuschauern nicht verborgen: Immer wieder spekulierten die Fans über eine Beziehung fernab des Tanzparketts – diese Gerüchte bestätigte das verliebte Pärchen nun. Sie sind ein Paar! Promiflash fasst Luca und Christinas heimliche Schwärmereien im TV noch mal zusammen!

Bereits bei der sexy Performance ihrer Samba sorgten Luca und Christina für eine gefühlvolle Einlage – und das, obwohl sich der "She Got Me"-Interpret kurz zuvor von Freundin Michèle getrennt hatte. Auf die Flirtgerüchte reagierten der einstige DSDS-Star und die Sportlerin aber weiterhin professionell: "Ich glaube, wir machen unseren Job ganz gut, wenn wir unser Herz auf die Fläche legen und die Leute die Einheit zwischen uns sehen", erklärte die Beauty. Aber die Zuneigung füreinander konnte das heutige Paar nicht verstecken. In einem Exclusiv-Interview antwortete Luca auf die Frage zur Attraktivität seiner Tanzpartnerin prompt: "Da kriegst du auf jeden Fall eine Zehn! Du bist doch ne schöne Frau!"

Und auch in den darauffolgenden Wochen konnten Luca und seine Christina die Jury und das Publikum durchweg von sich überzeugen – zwischen ihnen sprühten die Funken! Für den großen Titel reichte es am Ende zwar nicht, doch das Duo kam sich näher als zuvor: "Ich glaube, wir kennen uns schon ein bisschen – vielleicht besser, als es uns manchmal lieb ist", verriet die 30-Jährige. Der versäumte Pokal war am Ende nur Nebensache: "Du hast ein Löwenherz und ich hab dich gefeiert dafür", schwärmte Christina von ihrem damaligen Schützling.

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, Mai 2020

TVNOW / Stefan Gregorowius Luca Hänni und Christina Luft, "Let's Dance"-Paar 2020

Instagram / christinaluft Christina Luft und Luca Hänni in dem MMC Studios in Köln im März 2020



