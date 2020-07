Leigh-Anne Pinnock (28) wird wohl noch ein wenig auf den schönsten Tag in ihrem Leben warten müssen. Das Little Mix-Mitglied ist seit Mai dieses Jahres verlobt. Leigh-Annes Liebster Andre Gray ging am vierten gemeinsamen Jahrestag vor ihr auf die Knie, und eigentlich sollte demnächst auch geheiratet werden. Doch bis zur Hochzeit dauert es noch eine Weile: Leigh-Anne hat die Trauung um zwei Jahre verschoben.

Die überraschenden News platzten der 28-Jährigen während eines Interviews beim Radiosender Heart Radio heraus. Der Grund für den Aufschub? Leigh-Anne mutiere zu "Brautzilla", gebe sich also mit nichts zufrieden und wolle alles ausnahmslos perfekt organisiert wissen. "Ich muss mich wirklich mal ein bisschen entspannen", scherzte die ehemalige X Factor-Teilnehmerin. Dabei sei die Planung im Grunde längst abgeschlossen – Leigh-Ann scheint eine genaue Vorstellung von ihrer Feier zu haben: "Ich weiß alles, einfach alles!", beteuerte sie.

Auch die aktuelle Gesundheitslage habe eine Rolle bei der Entscheidung gespielt. "Natürlich ist es in der derzeitigen Situation ziemlich schwierig, aber das bleibt ja nicht für zwei Jahre so. Ich habe Zeit. Und ich nehme mir Zeit, um alles zu planen", sagte sie.

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock, Februar 2019

Instagram / andregray_ Andre Gray und Leigh-Anne Pinnock im Mai 2020

Getty Images Andre Gray und Leigh-Anne bei den Brit Awards 2018



