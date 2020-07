Will Andreas Ongemach (28) nur einen blauen Haken bei Instagram? In den vergangenen Wochen sorgte der Zoff zwischen Gerda Lewis (27) und ihren ehemals besten Freundinnen für großen Wirbel in der Influencer-Welt. Während eines Mädelstrips nach Griechenland kam es zum Zerwürfnis zwischen den Ex-Besties und die ehemalige Bachelorette bekam daraufhin jede Menge Gegenwind im Netz. Auch Andreas äußerte sich auf Social Media zu dem Eklat. Verfolgt der Reality-Darsteller damit ein ganz anderes Ziel, als er vorgibt?

"Instagram gönne mir doch einen blauen Haken, ich hab doch jetzt Stress gemacht auf Gerda sein Nacken", witzelte er nun in seiner Story. "Ich verstehe das nicht, jetzt versuche ich alles, um wieder ins Gespräch zu kommen", führte er aus. Offenbar nimmt der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer die Vorwürfe einiger User der Plattform mit Humor. Nachdem Andreas mehrere Statements zu dem Streit von Gerda und ihren Freundinnen im Netz veröffentlicht hatte, waren sich viele Fans sicher: Der einstige Rosen-Anwärter möchte nur einen blauen Haken auf Instagram. Das Symbol bestätigt die Echtheit eines Kanals. In der Regel haben die Profile von Prominenten oder großen Marken einen solchen Haken.

Jemand, der sich über ein solch begehrtes Zeichen freuen konnte war nämlich Gerdas Ex-Freund Melvin Pelzer (25). Einigen Followern des Blondschopfs dürfte die Veränderung auf dem Instagram-Profil des Sportlers aufgefallen sein: Direkt neben dem Nutzernamen des 25-Jährigen prangt jetzt ein blauer Haken.

