Die One Direction-Jungs schwelgen in Erinnerungen! Am Mittwoch meldete sich die Band nach vierjähriger Pause bei ihrer Anhängerschaft in den sozialen Netzwerken zurück. Rechtzeitig zu ihrem zehnjährigen Bandbestehen veröffentlichten sie daraufhin Throwback-Pics und brachten ihre Fans damit völlig zum Ausflippen. Aber auch die Musiker selbst wurden offenbar hinsichtlich ihres Jubiläums ganz wehmütig. Mit diesen Worten erinnerten sie sich an ihre Anfangsjahre zurück!

Louis Tomlinson (28) veröffentlichte einen alten Schnappschuss auf Instagram, der die Bandmitglieder als Teenies zeigt. "Die Erinnerungen, die wir teilen, sind unglaublich. Ich bin stolz, wenn ich an diese Zeit zurückdenke", lauteten seine Worte. Liam Paynes (26) Beitrag dürfte Fans wohl zu Tränen rühren. Er postete eine Nachricht von 2010 mit dem Inhalt "Ich bin in einer Boyband". "Was für eine Reise. Ich hatte keine Ahnung, was auf uns zukommt, als ich meinem Vater damals diese Zeilen schrieb", zeigte sich der 26-Jährige gerührt.

Niall Horan (26) und Harry Styles (26) setzten bei Instagram auf alte Konzert-Pics, um an ihre gemeinsame Zeit zu erinnern. "Die Band ist ein so wichtiger Teil unseres Lebens und wird es immer sein", schrieb Niall unter sein Foto. Auch Harry meldete sich zu Wort. "Jungs, ich liebe euch so sehr, und ich könnte nicht stolzer auf alles sein, was wir gemeinsam erreicht haben", schrieb der "Sign of the Times"-Interpret emotional. Der Einziger, der sich nicht äußerte, war Zayn Malik (27): Auf dem Social-Media-Profil des Briten blieb es ruhig.

