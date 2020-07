One Direction schafft es einmal mehr die Herzen der Fans höherschlagen zu lassen! Am 23. Juli 2010 gründeten die einstigen X Factor-Kandiaten Niall Horan (26), Zayn Malik (27), Liam Payne (26), Harry Styles (26) und Louis Tomlinson (28) die Boyband, die im Laufe der Jahre zahlreiche Erfolge feiern sollte: Die fünf Briten schafften es nicht nur, weltweit Konzerthallen zu füllen – sie räumten unter anderem auch mehrfach bei den MTV Video Music Awards oder den American Music Awards ab! 2015 kehrte dann aber nicht nur Zayn der Musikgruppe den Rücken – auch die übrigen vier Mitglieder legten eine One-Direction-Pause ein. Seit 2018 liegt nun deshalb sogar der Social-Media-Account der Band auf Eis – jetzt melden sich die Sänger kurz vor dem zehnjährigen Band-Jubiläum aber endlich im Netz zurück!

Am Mittwoch wurde ein Bild auf der One-Direction-Instagram-Seite veröffentlicht, bei dem sich die Fans offenbar kaum halten können: Auf einem schwarzen Hintergrund steht schlicht und einfach "Zehn Jahre One Direction" und auch aus einem Kommentar zu dem Bild geht nicht viel mehr hervor: "Morgen! Du und ich haben eine lange Vergangenheit." Zwar geht aus der Nachricht nicht hervor, auf was sich die Fans zum zehnjährigen Bestehen der Band am Donnerstag genau gefasst machen dürfen – das machte den Beitrag für die One-Direction-Anhänger aber nicht weniger emotional: "Träume ich etwa?", kommentierte eine Userin. Und selbst der Musiksender MTV schrieb: "Wie soll ich denn bloß damit umgehen?"

Obwohl die Fans sehr auf eine Reunion der Band gehofft hatten, soll die für das Jubiläum nicht geplant sein. Stattdessen hatte der PR-Manager Simon Jones vor wenigen Tagen auf Twitter verraten, dass eine neue One-Direction-Internetseite online gehe: "Die Webseite ist eine Art chronologisches Archiv mit Musikvideos, Kunstwerken, Fernsehauftritten und Infos von hinter den Kulissen", hatte er erklärt.

