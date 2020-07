Ellie Goulding (33) hat nicht nur gute Erinnerungen an ihre damaligen Beziehungen! Im August letzten Jahres heiratete die Sängerin ihren Caspar Jopling (28). Bei einer wahren Märchenhochzeit schlossen sie den Bund fürs Leben. Seitdem hält das Paar sein Privatleben wie gewohnt eher aus der Öffentlichkeit heraus – sieht man sie dennoch manchmal zusammen auf der Straße, wirken die beiden noch immer sehr verliebt. In einem Interview verriet Ellie nun, dass sie nicht mit jedem ihrer Ex-Partner so glücklich war!

Gegenüber People gab die "Love Me Like You Do"-Interpretin zu, dass die Liebesverhältnisse, die sie in ihren Zwanzigern hatte, aus heutiger Sicht reine Zeitverschwendung gewesen seien. "Wenn ich an einige der Menschen zurückdenke, mit denen ich zusammen war, dann frage ich mich: 'Was zum Teufel hast du gemacht?'" Sie gestand außerdem, dass sie damals ein ganz anderer Mensch war – sehr unsicher und wenig selbstbewusst. Deshalb habe sie sich auch so sehr an diese toxischen Beziehungen geklammert: "Ich brauchte diesen Trost und jemanden, der für mich da war."

Dennoch ist die heute 33-Jährige froh über die Erfahrungen, die sie zu der Zeit gesammelt hat – nicht zuletzt, weil sie dadurch stärker und selbstsicherer wurde denn je: "Ich habe Dinge über mich selbst gelernt, die ich in der Welt, in der ich auf Tournee war und so hart gearbeitet habe, vielleicht nie gelernt hätte", betonte Ellie.

Instagram / casparjopling Caspar Jopling und Ellie Goulding

Getty Images Ellie Goulding, Musikerin

Getty Images Sängerin Ellie Goulding im Cut-Out-Dress bei einer Musik-Preisverleihung

