Georgina Fleur (30) ist zurück! Das selbst ernannte It-Girl ist seit ihrer Teilnahme an Der Bachelor 2012 einem größeren Publikum bekannt. Ein Jahr später hatte sie sich ins Dschungelcamp gewagt und sorgte bei den Zuschauern mit ihrem Diva-Verhalten für große Unterhaltung. In den vergangenen Jahren hat man die Heidelbergerin kaum noch in Shows gesehen, doch das ändert sich jetzt offenbar: Georgina ist in der nächsten Zeit in gleich zwei Trash-Formaten zu sehen und sie verriet Promiflash den Grund hinter ihrem Comeback!

"Ich hatte mich etwas zurückgezogen. Doch: Ich habe es vermisst! Durch Kampf der Realitystars habe ich jetzt wieder Blut geleckt und meinen Spaß gefunden", erklärte der Rotschopf im Promiflash-Interview. Seit Mittwochabend läuft die neue Reality-Sendung, in der 22 TV-bekannte Kandidaten gegeneinander in Challenges antreten. "Es ist eine Sendung, die es so noch nie im deutschen Fernsehen gegeben hat", schwärmte Georgina von dem Format. Deshalb habe sie ihre Entscheidung, zurück ins Fernsehen zu gehen, nicht bereut.

Das sei auch der Grund für ihr nächstes TV-Projekt gewesen, welches im Herbst ausgestrahlt wird. Georgina und ihr Verlobter sind in Das Sommerhaus der Stars eingezogen, doch nach nur drei Drehtagen habe sich das Paar in einem großen Streit mit den anderen Kandidaten verwickelt, sodass die beiden vorzeitig die Koffer wieder packten. Das hält die 30-Jährige trotzdem nicht davon ab, sich wieder anderen Sendungen zu widmen. "Lasst euch für die Zukunft also überraschen…", meinte sie.

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer Mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL II und auf TVNOW.

RTL2 Die "Kampf der Realitystars"-Kandidaten 2020

RTL II Georgina Fleur, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020



